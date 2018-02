Apartes

A Lavanderia Hibisco, instalada desde 2010 em prédio próprio na Barra do Forqueta, será ampliada. Ela iniciou suas atividades em 2001, voltada para o mercado doméstico de lavanderias e em 2003 foi para o ramo industrial. Neste segmento firmou recentemente uma parceria importante com a Klarind Locações Têxteis situada em Pinhais, no Paraná. A Klarind, fundada em 2004, é referência nacional no ramo de higienização e locação têxtil, por ser altamente técnica e profissional. Com investimentos permanentes, se qualificou para atender as diferentes exigências do mercado com padrão internacional principalmente para clientes de redes de hotelaria e clubes. É uma empresa familiar e o diretor presidente, Egon Kunzler, tem longa experiência e conhecimento do segmento. Na condução dos negócios conta com a participação da esposa Neusa e o filho Djovian. O jovem empresário e Norberto Dalpian, serão os principais responsáveis pela direção da Hibisco no Rio Grande do Sul.

No início da semana, o casal Egon Kunzler e esposa Neusa Kunzler; o empresário alemão Helmuth Bardusch e esposa Heide-Marie estiveram em Arroio do Meio e foram recepcionados pelo diretor da Hibisco, Norberto Dalpian e esposa Marcilene, para tratar de detalhes da ampliação de instalações de novos equipamentos e serviços para o aumento do fluxo de produção, previsto para o final de março. A partir desta data, além da lavagem industrial de uniformes, a Hibisco, em sociedade com a Klarind, passa a atender redes hoteleiras, inicialmente de Porto Alegre e Gramado. O empresário Egon Kunzler, da Klarind, disse que as conversações com a Hibisco já vinham desde 2012 e que, com a sociedade firmada, os investimentos somarão R$ 3,5 milhões. A estimativa é de que serão higienizadas quatro toneladas de enxovais diariamente, com possibilidade de dobrar a lavagem industrial, diante das boas perspectivas de expansão no mercado gaúcho, que ainda carece de um serviço de padrão internacional. Uma das grandes novidades anunciadas pelo diretor da Klarind é que nestes enxovais será utilizado de forma pioneira, no Brasil, o rastreamento com chip nas roupas de cama e banho dos hotéis.

Para o empresário Norberto Dalpian, a sociedade trará, além do aumento do fluxo de produção, grande valor agregado em termos de tecnologia e qualidade dos serviços. “Sentimo-nos honrados e orgulhosos por esta parceria. Estamos trazendo para Arroio do Meio e Hibisco conhecimento e valores que vem da família Kunzler/ Klarind e indiretamente valores culturais pautados pela transparência, eficiência e credibilidade seguidos pela quarta geração dos Bardusch.

BARDUSCH- Uma das principais responsáveis pela expansão de lavanderias industriais no Brasil é a alemã Bardusch. Ela foi fundada em 1871. Tem atualmente mais de 4 mil colaboradores e está presente em vários países da Europa e África do Sul. No Brasil está desde 1977 e tem negócios e sociedade com a Klarind. Helmuth Bardusch disse que gosta muito do Brasil e vem há bastante tempo, pelo menos uma vez por ano para cá. Em Arroio do Meio junto com esposa e os amigos parceiros comerciais, Egon Kunzler e esposa Neusa, teve oportunidade de assistir um vídeo histórico, que faz uma alusão ao início da colonização com a chegada dos imigrantes alemães e italianos até os dias atuais. O roteiro e texto (com tradução para o alemão) foram coordenados pelo professor Roque Danilo Bersch que esteve presente no encontro de segunda-feira. Na ocasião, o professor Roque explicou que o município já tem desde 2011 uma parceria com a cidade alemã de Boppard para intercâmbio de jovens. Além dele, participaram do encontro, a prefeita em exercício, Eluise Hammes e o ex-prefeito Paulo Steiner. Steiner manifestou seu orgulho pela iniciativa e reforçou a importância de negócios que envolvem Brasil e Alemanha com base nos valores culturais e troca de experiências, importação de tecnologia e equipamentos. A prefeita Eluise também destacou os investimentos que trazem novas perspectivas de emprego e desenvolvimento econômico no setor de serviços com tecnologia de ponta.

Por daiane