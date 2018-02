Agricultura

No momento de profunda crise de uma das cadeias produtivas mais importantes do Rio Grande do Sul, o Grupo de Trabalho coordenado pelo deputado Zé Nunes (PT), reuniu na manhã de quarta-feira (21), parlamentares de diversas siglas, entidades, agricultores, representações regionais, universidade e órgãos do governo do estado e federal, debatendo de forma conjunta e unitária, a busca de consensos mínimos para evitar ainda mais prejuízos para agricultores familiares, cooperativas, e pequenas industrias lácteas.

O grupo foi recebido no Palácio Piratini pelo chefe da Casa Civil, Fábio Branco, que pré-agendou audiência com representantes da cadeia leiteira e com as secretarias da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para a próxima segunda, em horário a definir.

Também ficou definido que representantes do GT realizarão reunião nos Ministérios de Comércio Exterior, da Agricultura, bem como com a bancada gaúcha para tratar de crédito emergencial e financiamento, e buscar uma ação junto ao Ministério Público.

De acordo com o deputado Zé Nunes, estas ações são emergenciais e fundamentais, mas nada substitui a velha luta. “Não podemos ficar assistindo o desmantelamento de uma das principais cadeias gaúchas, precisamos ir à luta. É política de sobrevivência de um dos setores produtivo mais importante do RS”, avalia.

Por daiane