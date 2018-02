Educação

O vice-governador do Estado, José Paulo Dornelles Cairoli, assinou na segunda-feira, a ordem de início das obras, em cerimônia no Palácio Piratini. O investimento orçado em R$ 11.624.992,00 beneficiará 57 municípios, totalizando 80 escolas estaduais, grande parte atingida por temporais no ano passado. Os recursos são divididos entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) – R$ 6.693.064,00 – e o governo do Estado – R$ 4.985.928,00.

Dentre as 80 escolas beneficiadas quatro estão localizadas na 3ª região escolar: Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando, em Roca Sales, com objeto de reforma da cobertura da instituição, instalações elétricas e assoalhos; Escola Estadual de Ensino Médio Colinas, com a reforma da cobertura; Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Albino Müller, localizada no município de Sério, que receberá a reforma da cobertura e das esquadrias no ginásio e a Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, de Arroio do Meio, contemplada com a reforma da cobertura dos prédios. No total a 3ª CRE recebeu o valor de R$ 644.684,58.

Cairoli, representando o governador José Ivo Sartori, destacou que o investimento faz parte das prioridades do atual governo. “Nessa caminhada de mudanças, nosso esforço é preservar o que é essencial, e a Educação é essencial. Nosso esforço é para cumprir o nosso dever constitucional, destinando dinheiro do caixa único para a Educação. Estamos dando qualidade para nossos estudantes e pensando nas próximas gerações”, afirmou.

Segundo o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Schnack, que acompanhou a solenidade com o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Kreutz, “todos somos vencedores ao conquistar mais essa obra para o Guararapes”.

Conforme a Coordenadora, profª Greicy Weschenfelder, as obras já devem ser iniciadas na próxima semana, sem interferir o andamento do ano letivo e salienta que no segundo semestre mais repasses deverão ser anunciados: “A 3ª CRE segue trabalhando para obter mais recursos para outros educandários que carecem de reformas”, conclui.

