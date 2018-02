Geral

O Carnaval é um dos eventos que mais identifica os brasileiros mundo afora. Embora a próxima terça-feira, dia 13, seja um ponto facultativo, o período é tido como o último suspiro das férias de verão. Há pessoas que gostam de aproveitar a folga para viajar, descansar, passear e acampar, passar um tempo com amigos e família, descansar ou dar uma fugidinha do trabalho. Outras preferem colocar projetos em dia, dar a geral na casa e o carro, fazer aquela reforma, ler um bom livro e assistir seriados. E temos ainda os baladeiros de plantão, que não vão perder nenhuma festa com os amigos dos blocos.

Na região, apesar da cultura não ser tão carnavalesca, serão dezenas de opções de festas, que começam hoje, dia 09, e só encerram em março. São eventos para todos os gostos que vão desde baladas eletrônicas, carnaval de salão, luaus e lounges a programações culturais como desfiles de rua e carnarock.

A abertura na microrregião ocorre na One Club. O ingresso para foliões de blocos com nome na lista é de R$ 10. Reservas podem ser feitas com Rafa Durayski. Com promoters os ingressos são R$ 10 para elas e R$ 20 para eles. Na hora, sem nome na lista, R$ 20 para elas e R$ 25 para eles. No camarote promoção de bebidas a noite toda, como a cada uma caipirinha ganha três. O evento é voltado para maiores de 16 anos.

Já no carnaval de Nova Bréscia, o valor do ingresso para foliões inscritos em blocos é de R$ 20, com a garantia de menos fila. Demais pagam R$ 30. Mais de 5 mil pessoas são esperadas para o evento que contará com muitas atrações. Haverá praça de alimentação, banheiros químicos e estrutura de segurança.

O Bloco ZIRIGUIDUM de Arroio do Meio vai para a sua 5ª participação com 28 foliões, além de simpatizantes que não conseguiram adquirir a regata a tempo de conseguir a credencial. O nome do bloco é atrelado a um sucesso do carnaval baiano de 2013, quando os então colegas de Guararapes faziam a viagem de formatura.

No sábado o bloco faz concentração na Rua de Eventos e depois segue para o carnaval de Nova Bréscia. Na segunda-feira, a concentração ocorre diretamente em Santa Clara do Sul. “Esperamos que tudo dê certo. Só aceitamos pessoas conhecidas no bloco, justamente para não diminuir o risco de envolvimento em brigas. Temos um histórico de diplomacia com os outros foliões”, comenta o coordenador, Felipe Augusto Gerhardt, de 24 anos.

AGENDA

Dia 09/02

Farrauê Folia, Gigante da Travessa em Venâncio Aires

Carnaval One, na One Club em Lajeado

IV Baile Recordar e Viver, no Grêmio Recreativo Alvi Negro em Taquari

Dia 10/02

LUAU FOLIA/FARRAUÊ, Associação da Languiru em Teutônia

Carnaval de Verdade na Capital da Mentira, em Nova Bréscia

Carnarock no Taberna Rock Bar em Teutônia

Dia 11/02

Desfiles de Escolas de Samba em Taquari

Carnaval da 3ª Idade em Bela Vista do Fão, Marques de Souza

Desfile de Blocos em Taquari

Dia 12/02

Tentação da Folia, em Santa Clara do Sul

Carnaval de Coqueiro Baixo

Carnarock no Galeras Rock Bar em Lajeado

Desfile do Bloquinho da Diversidade e Arrastão da Barraca Armada em Taquari (continua dia 13/02)

24/02

Carnaval de Rua no Parque dos Dick em Lajeado

03/03

Carnaval de Rua de Fazenda Vila Nova

II Luau nas Piscinas, Sede Campestre do Clube Esportivo Arroio do Meio

Por daiane