A atual estrutura da Rua de Eventos de Arroio do Meio foi tema de reunião entre Administração, representantes de entidades envolvidas na organização de eventos e pessoas que utilizam o espaço semanalmente. Realizada na Casa do Museu, o encontro abordou o atual estado do telhado da rua.

Após o temporal de dezembro que arrancou 22 folhas do telhado, o conserto não foi feito, visto a necessidade de uma reforma na cobertura que, segundo a vice-prefeita em exercício, Eluise Hammes, “está insegura pelo fato da estrutura estar no seu limite de tempo”. Assim, o assunto foi levado às pessoas da comunidade que de alguma forma usufruem do espaço ao longo do ano e que, após algumas ponderações, decidiram pela reforma geral do espaço para garantir mais segurança aos usuários.

O coordenador da secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, coordenador do setor de Compras, Marco Prediger e engenheiro Aldir de Bona apresentaram dados sobre as reformas já feitas no telhado. No ano passado, por exemplo, foram duas, em maio e outubro, totalizando um investimento de R$ 19.714 em reposição de folhas de policarbonato. Segundo eles, a vida útil da cobertura está no fim, não valendo a pena reformar, pois se gasta demais.

A solução apresentada pelo engenheiro Aldir é a reestruturação do espaço com troca de telhado, lavagem, lixamento, pintura, colocação de calhas maiores e adequações essenciais como energia elétrica, a um custo de R$ 217 mil. “Mudanças são imprescindíveis para a segurança dos cidadãos”, frisa. Segundo ele, a reforma total do espaço se torna mais acessível do que somente a troca da cobertura que resultaria em torno de R$ 250 mil.

Inaugurada em novembro de 2008, na Administração de Danilo Bruxel, o espaço abrange eventos como Festicam, Gincana, CulturArte, feiras do produtor e artesanato.

