Música

Está programado para 15 de fevereiro o retorno das atividades do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam), que estava em recesso de verão. Os ensaios serão realizados nas quintas-feiras, a partir das 19h, numa das salas da Secretaria Municipal de Educação. Todos os interessados em participar estão convidados a comparecer na noite do primeiro ensaio para teste com o maestro Adriano Prediger. O grupo conta com 24 cantores e é presidido por Inês Schneider. O lema da instituição fundada em 1975 é “Onde há canto celebra-se a vida”.

Por daiane