O Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e a prefeitura de Travesseiro já estão com os preparativos avançados para o encontro alusivo ao Dia Internacional da Mulher. O tradicional evento, que reúne mulheres de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro, será realizado no dia 8 de março, no Clube Esportivo Travesseirense.

A programação inicia com recepção às 8h30min, seguida de abertura às 9h e culto ecumênico. Na sequência acontecem as palestras da delegada de polícia aposentada e professora da Univates Elisabete Barreto Müller e da advogada Bernardete Lermen Jaeger. Elisabete vai falar sobre os Desafios da Mulher na Sociedade e Bernardete vai abordar questões relativas à Previdência.

Ao meio-dia há uma pausa para o almoço, a base de lanches. À tarde o encontro continua com apresentações artísticas brincadeiras e palestra motivacional sobre autoestima e motivação da mulher, com o médico Ronald Wolf, da secretaria de Saúde de Travesseiro. O encerramento está previsto para às 15h30min.

As integrantes do MMTR, Sueli Ferrari, Marlene Grassi e Gládis Berwanger, salientam que o encontro é destinado a todas as mulheres dos três municípios, sejam do meio rural ou urbano. Os homens também podem participar. Lembram que o encontro é um momento de reflexão e de lembrar as conquistas que as mulheres já obtiveram por meio de muita luta, bem como de mobilização para a garantia destes direitos. Foi exatamente para garantir os direitos conquistados que no ano passado o encontro não foi realizado conforme vinha ocorrendo. As mulheres foram chamadas a ir para as ruas de Lajeado numa grande mobilização contrária à reforma da Previdência.

Transporte

Assim como de costume, as prefeituras dos três municípios auxiliam no transporte das mulheres para o encontro. De Arroio do Meio haverá ônibus passando pelas localidades. O roteiro completo será divulgado na próxima edição do AT.

Já as mulheres de Capitão interessadas em participar desse dia devem entrar em contato pelo telefone 3758-1323, até o dia 02 de março, realizando suas inscrições para o transporte, que sairá do Cras às 7h30min.

Em Travesseiro haverá transporte saindo de todas as comunidades a partir das 7h30min.

