Saúde

Os alunos da Emei Criança Esperança, de Travesseiro, receberam no decorrer desta semana a visita da dentista Ana Paula Knecht, que fez uma avaliação da saúde bucal dos alunos e explanou sobre a importância de realizar uma boa escovação. O atendimento integrou a iniciativa da secretaria da Saúde, que consiste em realizar o acompanhamento e a prevenção da saúde bucal das crianças desde a Educação Infantil. Além do trabalho de acompanhamento nas escolas, a dentista pode fazer o encaminhamento da criança para a Unidade Básica de Saúde, para que ela receba o atendimento apropriado para seu caso.

Conforme a secretária da Saúde, Eloise Zanatta, o trabalho é realizado periodicamente nas escolas do município. “Através dessas ações as crianças terão cada vez menos problemas relacionados com a saúde bucal. Nosso trabalho é preventivo”, enfatizou Eloise.

Por daiane