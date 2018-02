Educação

A secretaria da Educação de Pouso Novo, promoveu na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o reinício das atividades da Escola de Educação Infantil Raio de Sol, com um encontro que reuniu os educadores e os servidores da escola com a secretária da Educação e Cultura, Liane Parise Nardino.

Os trabalhos de abertura do ano letivo continuam nesta sexta-feira, dia 2, quando o grupo volta a se reunir para acompanhar palestra com a psicopedagoga Aline Dullius e a fonoaudióloga Débora Lengler. Na segunda-feira, dia 5, acontece o retorno dos mais de 80 alunos que estão matriculados na escola.

Ano letivo - Os professores que fazem parte do Ensino Fundamental e Ensino Médio de Pouso Novo, têm confirmada a sua participação nas atividades programadas para o dia 15 de fevereiro na Escola Estadual Monsenhor Seger, em Travesseiro. Na escola acontece a encenação da peça “Retrato–Revelando Histórias” com o grupo teatral Luz e Cena. Na sequência, haverá palestra motivacional com Jorge Trevisol. O encontro, que inicia às 16h, tem a participação das secretarias da Educação de Travesseiro, Pouso Novo, Coqueiro Baixo e Nova Bréscia.

A programação de abertura do ano letivo continua na manhã do dia 16, com encontro dos professores municipais com a secretária da Educação na escola de Picada Taquari. Na parte da tarde, o grupo inicia a preparação da escola que possui 82 alunos matriculados no Ensino Fundamental. Os alunos retornam para as salas de aula na manhã do dia 19.

Por daiane