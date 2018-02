Futebol Amador

A bola rolou e com muita intensidade na primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa Sicredi. O certame promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 18, a 1ª rodada com três jogos na categoria de titulares, que renderam 10 gols e três jogos na categoria de aspirantes, onde foram marcados seis gols. Nas duas categorias foram apresentados 26 cartões amarelos e um cartão vermelho.

Pela categoria de titulares, jogaram em São Caetano, as equipes do Sete e o Esperança de Rui Barbosa, que terminou com placar de 3 x 1 para o Sete. Os gols do Sete foram marcados por China (2) e Tadeu. Para o Esperança marcou Jacó. A partida foi dirigida por Juarez Mello Júnior, que aplicou cartão amarelo para Pastel, Daia e Teta (Sete); Juliano (Esperança). China foi escolhido craque da partida.

Em Picada Arroio do Meio, com arbitragem de Paulinho Rodrigues, Amigos e Rui Barbosa empataram em 2 x 2. Júlio e Andrei Trasel marcaram para o Rui Barbosa, que estava vencendo por 2 x 0. O Amigos empatou com Rafael e Diego Marder, também escolhido craque da partida. Foi apresentado cartão amarelo para Cássio, Rafael e Mica (Amigos); Lucas, Andrei Trasel e Jean (Rui Barbosa).

A rodada foi fechada em Linha 32, onde o Cruzeiro perdeu por 2 x 0 para o Forquetense. Os gols foram marcados por Edu e Edinho (craque do jogo). Luciano Fonseca foi o árbitro que advertiu com cartão amarelo Miguel, Fernando e Marcelo (Cruzeiro); Mauro, Martin, Fábio e Jamerson (Forquetense).

Pela categoria de aspirantes, jogaram em São Caetano, Sete 1 x 1 Esperança-RB. Gols de Tiago para o Sete e Marciano para o Esperança. No apito esteve Carlos Farias que aplicou cartão amarelo para Tiago (Sete); Marciano e Alexandro (Esperança). Marciano foi o craque da partida.

Em Picada Arroio do Meio, o Amigos perdeu por 2 x 0 para o Rui Barbosa com arbitragem de Alex Weiss. Gols de Maico e Leonardo. Rafael Reckziegel (Rui Barbosa) foi o craque. Cartão amarelo para Maico e Lucas (Rui Barbosa); Carlos e Daniel (Amigos). Lucas Rheinheimer (Amigos) foi expulso e suspenso por uma partida.

Em Linha 32, o Cruzeiro foi derrotado pelo Forquetense por 2 x 0, com gols de Yago e Vitor. A arbitragem foi de Alexandre Horn. Cartão amarelo para Ismael (Cruzeiro); Maurício (Forquetense). Vitor foi o craque do jogo.

Jogos para domingo: Domingo, dia 25, será disputada a 2ª rodada, quando jogam em Forqueta, Forquetense x Rui Barbosa; em Picada Arroio do Meio, Amigos x Sete e em Rui Barbosa, Esperança x Cruzeiro. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane