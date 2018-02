Futebol

A Associação Recreativa Pituca de São Caetano dá continuidade nesta sexta-feira à Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia, com a realização dos jogos da 5ª rodada. Às 19h serão realizados os jogos pela Copinha Pituca que envolve equipes da Escolinha de Futebol Rui Barbosa. Os jogos da Copa Pituca iniciam às 19h45min, com Las Palmas x Amigos do Scherk (Força Livre); às 20h50min, Contra Ordem x Ultrasol (Força Livre); às 21h35min, Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos x Magno Auto Center (Veteranos) e às 22h20min, Racing/Rest. Central x Braga (Veteranos). A premiação extra da rodada com três quilos de galeto e um pacote de carvão vai para as equipes do Contra ordem, Ultrasol, Amigos do Schrek.

Por daiane