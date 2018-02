Futebol Amador

A Litrafa de Travesseiro inicia domingo, dia 18, os jogos da Copa Integração de Futebol de Campo. O certame, patrocinado pelo Sicredi, será disputado pelo Travesseirense e SER Juventude, de Travesseiro; São José de Coqueiro Baixo; Juventus de Coqueiro Alto; Guarani de Bela Vista do Fão; Pouso Novo e o Atlético de Caçador e o Imigrante de Tigrinho, ambos de Nova Bréscia.

Os jogos acontecem aos domingos sempre em um campo com a realização de três partidas, sendo uma na parte da manhã e duas na parte da tarde. A disputa acontece em categoria única. Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno único, classificando as quatro primeiras.

A primeira rodada será realizada no campo da SER Juventude em Travesseiro, onde jogam às 10 horas, Pouso Novo x Imigrante; às 14 horas, Travesseirense x Atlético de Caçador e às 16 horas, SER Juventude x Juventus de Coqueiro Alto. No intervalo das duas partidas da tarde acontece solenidade de início da competição.

Por daiane