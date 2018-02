Agricultura

O Censo Agropecuário que tem previsão para terminar dia 28 deste mês encontra-se em fase de conclusão na subárea de Arroio do Meio, que além deste, compreende outros 11 municípios, entre eles: Capitão, Travesseiro e Marques de Souza. A coleta de dados se restringe a 60 propriedades que serão visitadas nos próximos dias. A Agente Censitária Municipal, Cândida Zanetti, observa que em Arroio do Meio 751 estabelecimentos já foram recenseados. Nos municípios de Capitão, Marques de Souza e Travesseiro, foram recenseadas: 340, 668 e 415 propriedades respectivamente. Cândida chama a atenção para que nenhuma propriedade fique fora da coleta de dados. Nesse sentido disponibiliza o telefone 51 98211-1638 e o e-mail 43010080@ibge.gov.br para contato, no caso de alguma propriedade ter ficado de fora. “É imprescindível que todas as propriedades sejam visitadas”, frisa.

Por daiane