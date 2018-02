Coluna do Alício

Localizada a cerca de dois quilômetros do centro da cidade, nas proximidades do Lago Verde, a Cascata da Baleia é considerado um dos locais mais belos da região. Para acessá-la segue-se por uma escadaria formada por 225 degraus de madeira, por onde se percorre um trajeto de

227 metros. Com 50 metros de altura e rodeada por mata nativa, o cenário é de tirar o fôlego dos visitantes. Observando-a de frente, a imagem de uma baleia nas pedras por onde escorrem as águas, justifica a denominação. Além do espetáculo das águas, espécies nativas como bromélias, xaxins e samambaias, além de pássaros como sábias, gralhas azuis e tucanos integram o espaço. Aos visitantes, recomenda-se muita cautela, tanto no percurso para o local, como nos banhos ao pé da cachoeira.

Por daiane