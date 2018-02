Futebol Amador

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, realizou no domingo, dia 18, os jogos da 1ª rodada do 5º Campeonato de Futebol de Capitão – Copa Sicredi. O certame tem a participação do Sete, Inter de São Luiz, Fluminense de São Jacó, Brasinha de Alto Palmas e o Guarani de Linha Argola. A rodada de abertura foi disputada no campo do Sete de Capitão, onde jogaram Fluminense 0 x 0 Brasinha e Internacional 1 x 2 Guarani.

No domingo, no intervalo da primeira para a segunda partida, aconteceu solenidade de abertura do campeonato com a presença do prefeito, vice, secretários municipais e vereadores. A solenidade foi dirigida por Alexandre Possamai (Pelego), coordenador do torneio.

Jogos para domingo: O torneio disputado com categoria única, realiza os jogos com rodada dupla. No domingo, dia 25, teremos a 2ª rodada no campo do Brasinha de Alto Palmas, onde se enfrentam às 14 horas, Sete x Internacional e às 16 horas, Fluminense x Guarani. No final da primeira fase, onde jogam todos contra todos, classificam-se quatro equipes.

