Futebol Amador

Um dos mais tradicionais campeonatos de futebol amador da região começa domingo. Organizado pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, o futebol de Arroio do Meio movimenta, em 2018, seis clubes que disputam as categorias de titulares e aspirantes. Ao todo serão mais de 250 atletas que estarão envolvidos na competição. O torneio tem uma previsão para encerramento na segunda metade do mês de maio.

Por ter o apoio em sua realização do Sicredi, o torneio recebe a denominação de Copa Sicredi de Futebol. O campeonato será disputado pelo Rui Barbosa de Rui Barbosa, Sete de Setembro de São Caetano, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa e o Forquetense de Forqueta.

Primeira rodada

Na primeira rodada jogam em São Caetano, Sete x Esperança; em Linha 32, Cruzeiro x Forquetense e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Rui Barbosa. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Fórmula

Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno único, onde cada equipe realiza três partidas em seu gramado. Para fechar este ciclo será repetida a primeira rodada no final do turno com inversão do mando de campo. No final desta fase seguem no campeonato os quatro melhores classificados em cada categoria.

Lançamento

O lançamento oficial da competição acontece na noite desta sexta-feira, dia 16, com cerimonial, acompanhado de jantar, no Restaurante Bom Gosto, na Barra do Forqueta, que vai reunir dirigentes da Lafa e de clubes, autoridades e patrocinadores.

Histórico

O Campeonato da Lafa acontece desde 1966. De lá para cá 14 clubes já conquistaram o título de campeão. Entre os clubes que participam da competição este ano, o Sete de São Caetano é o que mais vezes deu a volta olímpica: oito vezes. Depois aparece o Rui Barbosa com sete títulos e o Forquetense seis vezes campeão. Esperança de Rui Barbosa soma dois títulos, enquanto que o Cruzeiro e o Amigos tem um título cada.

Por daiane