Futebol Amador

Tem início marcado para o dia 18 de fevereiro, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2018 – Copa Sicredi, organizado pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador. O certame, que vai ter seu lançamento oficial na noite do dia 16, no Restaurante Bom Gosto, na Barra do Forqueta, vai ter a participação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa e o Forquetense. Os jogos acontecem nas categorias de titulares e aspirantes.

Na primeira rodada jogam em São Caetano, Sete x Esperança-RB, em Linha 32, Cruzeiro x Forquetense e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Rui Barbosa. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h e dos titulares às 16h, com arbitragem da ARA, de Lajeado.

Por daiane