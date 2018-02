Futebol Amador

A Aemaso, de Marques de Souza, está organizando a realização da Taça da Integração de Futebol de Campo com a participação de equipes de Marques de Souza, Sério, Forquetinha, Canudos do Vale e agora também o interesse de equipes de Cruzeiro do Sul.

Já estão confirmadas as equipes do Brasil de Marques de Souza, Cruzeiro de Linha Bastos, Nacional e Atlético de Forquetinha, XV de Novembro de Sério e Minuano de Canudos do Vale. O valor da inscrição é de R$ 400 por clube. A reunião final acontece quinta-feira, dia 15 de fevereiro, em Forquetinha, com entrega das fichas, regulamento e sorteio de jogos. O lançamento do torneio acontece às 20h30min do dia 23 na Pizzahaus em Forquetinha. Os jogos iniciam dia 25.

O torneio, que deverá realizar rodada única por domingo, será disputado somente na categoria de titulares, sendo que cada equipe deverá utilizar em campo três atletas da categoria Sub-23 e pelo menos um com idade a partir de 37 anos. Cada clube poderá inscrever cinco atletas de fora de seu município dos quais poderá utilizar três em cada partida. Clubes de Cruzeiro do Sul não poderão utilizar atletas de fora do município.

Por daiane