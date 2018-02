Futebol Amador

A Aemaso de Marques de Souza inicia domingo, dia 25, os jogos da Copa Integração de Futebol de Campo. O certame confirmou a participação de sete clubes: Brasil de Marques de Souza, Cruzeiro de Linha Bastos, Nacional de Forquetinha, XV de Novembro de Sério, Minuano de Canudos do Vale e o 25 de Julho e o Primavera de Cruzeiro do Sul. O torneio será disputado com uma categoria e em turno único com três partidas por domingo. No final da primeira fase classificam-se os seis primeiros.

Na rodada inaugural, domingo, dia 25, no campo do Cruzeiro de Linha Bastos, em Marques de Souza, jogam às 10 horas, Minuano x XV de Novembro; às 14 horas, Brasil x 25 de Julho e às 16 horas, Cruzeiro x Primavera. O lançamento oficial do torneio acontece nesta sexta-feira, dia 23, na Pizzahaus em Forquetinha.

Por daiane