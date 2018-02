Bocha

Em Capitão, iniciou no sábado o Campeonato de Bocha para Veteranos. O certame tem a participação de cinco equipes; São Jacó, Picada São Paulo, Paradise, Harmonia e Bar Zanotelli. Na rodada de abertura foram realizadas duas partidas. Em São Jacó, o São Jacó venceu por 3 x 1 do Paradise e em Picada São Paulo, o Harmonia aplicou 4 x 0 no São Paulo.

Neste sábado, dia 24, acontecem os jogos da 2ª rodada reunindo Bar Zanotelli x São Jacó e Paradise x Picada São Paulo. Na primeira fase jogam todos contra todos em turno e returno. Cada partida é disputada por dois jogos de duplas e dois jogos de trios.

Por daiane