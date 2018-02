Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizou na sexta-feira, dia 16, os jogos da 1ª rodada. O certame é disputado por 10 equipes de oito municípios. Na primeira rodada jogaram Travesseirense 1 x 2 SER Picada Flor, Bar Zanotelli 3 x 0 Pinheiros, Cruzeiro 2 x 1 São José, Forquetinha 2 x 1 Bar do Maneco e Santana 2 x 1 Bar da Ivete.

O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 23, com os jogos da 2ª rodada reunindo Bar da Ivete x Travesseirense, Bar Zanotelli x Santana, Bar do Maneco x Cruzeiro, São José x Picada Flor e Pinheiros x Forquetinha. Cada partida é disputada por três jogos de trios.

Na primeira fase do torneio as equipes jogam todas contra todas em turno único, sendo que na última rodada serão repetidos os jogos da primeira rodada. No final desta fase classificam-se oito equipes para a fase seguinte com jogos eliminatórios de ida e volta.

Por daiane