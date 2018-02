Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 03, os jogos da 2ª rodada do Campeonato de Bocha Força Livre – Taça Supermercado Marel/Chapeação Central. O certame está dividido em duas categorias reunindo sete equipes na 1ª Divisão e 11 equipes na 2ª Divisão.

Nesta rodada jogaram pela 1ª Divisão, Dona Rita “A” 2 x 6 Brasil “A”, São José 5 x 3 Passo do Corvo e Esperança-RB “A” 6 x 2 Glória “A”. Pela 2ª Divisão, Glória “B” 3 x 5 Guarani, Brasil “B” 5 x 3 União, Treze de Maio 4 x 4 Amigos e Pituca “B” 5 x 3 Dona Rita “B”.

O torneio continua sábado, dia 10, com a realização dos jogos da 3ª rodada. Pela 1ª Divisão, teremos Brasil “A” x Pituca “A”; Dona Rita “A” x São José e Passo do Corvo x Esperana-RB “A”. Pela 2ª Divisão jogam Glória “B” x Brasil “B”, Amigos x Guarani, União x Treze de Maio, Esperança-RB “B” x Cruzeiro e Pituca “B” x Forquetense. Cada partida terá a disputa de oito jogos, sendo quatro de duplas e quatro de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane