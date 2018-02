Geral

Após algumas viagens pela Europa, Juliana Meyer, que trabalha no ramo de floricultura, conheceu inúmeros telhados verdes que chamaram sua atenção. Mas foi um em específico, em Nova Petrópolis, localizado sobre o telhado de uma padaria que a encantou por sua exuberância e beleza. O desejo em fazer um telhado nesses moldes era grande, porém não havia espaço adequado em sua casa localizada no bairro Bela Vista. “Quando viajávamos para a Serra ficava admirando aquele telhado lindo e diferente. Então ficava pensando: ainda vou fazer um desses em casa”, lembra.

A oportunidade veio com a construção de uma garagem que foi edificada para receber a estrutura que comporta, entre terra, pedras, vasos e plantas cinco mil quilos. Por isso, a construção foi projetada por um profissional da área, o engenheiro civil, Guilherme Spohr, que atestou a construção. “Ela foi feita de forma reforçada, desde sua base, para suportar o peso extra”, explicou Juliana.

Para viabilizar o projeto idealizado por Juliana, foi necessária a contratação de um profissional que preparou a base do jardim sobre a garagem. Foram dois dias para a conclusão do trabalho que iniciou com a colocação de uma camada de Asfalto Elastômero que foi intercalado com tecido de poliéster e poliuretano. “Esse material é utilizado como impermeabilizante. Após esse material foi utilizado uma camada de areia e só depois a terra”, explica Ediel Bruxel, responsável pela impermeabilização.

Para o telhado, Juliana escolheu plantas de pouca manutenção, entre elas a grama amendoim que tem o crescimento rápido; lantana, flor perene que floresce o ano todo; grama preta que foi usada para fazer contornos; a moreia, usada na divisa de acabamentos; nandina anã e bromélia, planta que também necessita de pouca manutenção. “Também tomei o cuidado de usar plantas de pouca raiz, em razão da espessura de terra que é apenas de 20 centímetros”, revela.

Além de chamar a atenção pela beleza, o telhado verde ou jardim de telhado possui outras finalidades. Uma delas é reduzir a temperatura do ambiente interno, diminuindo a necessidade de refrigeração e melhorando o isolamento acústico da edificação.

Vantagens

Diminui a poluição e melhora a qualidade do ar das cidades – A vegetação absorve as substâncias tóxicas e libera oxigênio na atmosfera;

Melhora o isolamento térmico da edificação – Protege contra a alta temperatura no verão e ajuda a manter a temperatura interna no inverno;

Melhora o isolamento acústico da edificação – A vegetação absorve e isola ruídos;

Maior retenção da água das chuvas. A vegetação auxilia na drenagem da água da chuva, reduzindo assim a necessidade de escoamento de água e de sistemas de esgoto e ainda filtra a poluição dessas águas;

Diminui a possibilidade de enchentes – Como retém melhor a água da chuva, o excesso não vai para as ruas;

Ajuda na diminuição da temperatura do micro e macro ambientes externo;

Reduz o consumo de energia, e melhora a eficiência energética devido à redução da temperatura no ambiente interno, diminuindo a necessidade de refrigeração.

Aumento da biodiversidade, atraindo pássaros, borboletas, entre outros;

Embeleza a edificação e a cidade.

Por daiane