O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O próximo baile da terceira idade de Arroio do Meio se realiza no dia 10 de fevereiro, no salão Linha 32, numa organização do grupo Unidos Sempre Alegre. A agenda segue dia 7 de abril, no salão comunitário do bairro Aimoré, quando também será promovido o primeiro almoço de integração, envolvendo os grupos Esperança no Caminho, Amizade e Terceiro Milênio. Em maio serão dois bailes: dia 5 o grupo Flor de Maio promove seu baile no salão Santos Reis da Barra do Forqueta e dia 19 o grupo Terceiro Milênio realiza baile no salão do bairro Navegantes. Festa dupla em junho também, com baile dia 9 no salão bairro Navegantes (grupo Amizade) e dia 16 no salão Esperança Dona Rita (grupo Sempre Sorrindo).

Os bailes e almoços de integração entre os grupos de Terceira Idade do município são promovidos pela Administração Municipal, por meio do Departamento do Idoso, com apoio das localidades e Conselho Municipal do Idoso (CMI).

Por daiane