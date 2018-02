Geral

O Departamento Municipal do Idoso de Arroio do Meio comunica que estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina de Dança Sênior, que deve iniciar no primeiro semestre, assim que fechar turma mínima de participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no subsolo da prefeitura, ou pelo fone (51) 3716-1166, ramal 303. As aulas serão semanais e gratuitas. Data e local serão anunciados posteriormente. A iniciativa faz parte do projeto Vida e Movimento, idealizado pelo Conselho Municipal do Idoso e Administração Municipal.

O município possui o grupo Tempo de Ações, com 26 integrantes que ensaiam semanalmente e esporadicamente participam de encontros regionais. A Dança Sênior é uma atividade grupal, de baixo impacto e curta duração, que socializa, descontrai e auxilia na coordenação motora, constituída por um conjunto sistematizado de coreografias baseado em danças folclóricas de diversos povos, especialmente adaptadas às possibilidades e necessidades da pessoa idosa. Os principais objetivos são a melhora na força muscular, coordenação e postura, aumento da flexibilidade e qualidade de vida do idoso, bem-estar físico e mental.

Por daiane