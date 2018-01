Municípios

A vice-prefeita de Pouso Novo, Liane Parise Nardino, assumiu na segunda-feira, dia 22, o comando do Executivo. Ela fica no cargo por um período de 10 dias, durante as férias do prefeito Aloísio Brock. Esta é a primeira vez que Liane assume a prefeitura e se diz extremamente gratificada e honrada. “Eu e o prefeito temos uma boa sintonia de trabalho e por isso daremos continuidade de forma tranquila às atividades da prefeitura”, comentou Liane durante a transmissão de cargo.

Por daiane