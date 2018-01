O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O toboágua gigante, com 100 metros de comprimento e cinco de largura, promete ser uma das grandes atrações do Festival de Verão, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) de Estrela e Off Aventura. O toboágua será instalado na Rua Pinheiro Machado, no Centro, e promete diversão e adrenalina com muitas descidas alucinantes no “Morro da Polar”.

A atração estará disponível nos dias 27 (sábado), das 16h às 20h, e 28 (domingo), das 13h às 20h. O ingresso, para uma hora de uso do equipamento, custa R$ 27,50 por pessoa, e pode ser adquirido pelo link http://minhaentrada.com.br/eventos/search?search=OFFAVENTURA+ESTRELA&submit.x=0&submit.y=0&uf_evento=RS

Atrações culturais

O Festival de Verão Smel/Off Aventura terá também uma série de atrações culturais. No sábado (26.01), a partir das 17h, apresentam-se as bandas Cosmonauts, Mr. Soul e os DJs DougC e Juliana. No domingo, sunset com os DJs Kamini, Nanda Gracioli, Danny Dalt e Lov Low.

O público ainda terá à disposição food trucks. O evento tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) de Estrela, Fecomércio, Sesc, Rádio Sorriso, Circuito Sesc de Esportes e Univale.

