Agricultura

Ao concluir o primeiro ano de mandato à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio (STR), Astor Klaus faz um balanço positivo. Diz que 2017 foi um ano com expectativas alcançadas e sucesso pela participação de agricultores em mobilizações de interesse da classe. “Conseguimos mobilizar bastante gente durante o ano. Fizemos a mobilização no dia 7 de março, em Lajeado, participamos de outras pedindo melhores condições para quem produz leite e estivemos mobilizados para a questão da Reforma da Previdência”, salienta.

Na questão financeira, afirma que houve melhoras e que o STR não possui dívidas. O movimento no balcão aumentou e houve incremento na receita com a locação do prédio da antiga agropecuária para a Languiru. A previsão orçamentária foi cumprida e houve a entrada de novos sócios. Hoje o número de associados contribuintes gira em torno de 170 e os aposentados que contribuíram até os 65 anos, ultrapassam os 700. São duas funcionárias atendendo, sendo que uma delas também responde pela contabilidade.

Para 2018, Astor destaca que a mobilização da classe deve continuar, especialmente para temas que impactam diretamente na vida dos agricultores, como é o caso da crise leiteira. “Continuamos atentos, avançou-se pouco na questão do leite. O que faz diferença é o preço. Queremos uma política pública para ajudar quem produz”, observa.

O STR está atento para a votação da Reforma da Previdência que está prevista para fevereiro e também já programa atividades como o Dia da Mulher, que neste ano será em Travesseiro e uma celebração para o dia 25 de julho. Um dos temas que devem ser trabalhados no decorrer de 2018 é a redução do uso de agrotóxicos. A ideia é trabalhar uma transição para um modelo que valorize as sementes naturais e a produção ecológica.

“Queremos agradecer aos associados e agricultores que colaboraram com a classe durante o ano de 2017. Foram várias mobilizações onde o sindicato se fez presente sempre tendo como objetivo defender e representar os que produzem o alimento. A direção agradece de forma especial as funcionárias que atendem muito bem os associados e demais pessoas que procuram pelos diversos serviços que são prestados pela entidade e demais entidades com que tivemos apoio. Queremos que em 2018 possamos continuar contando com o apoio dos associados e familiares para fazer a nossa luta ser atendida”, frisa o presidente Astor.

Serviços prestados pelo STR

Procedimentos de aposentadoria, encaminhamento e regularização do Incra, cadastros ambiental e florestal, ITR, encaminhamento do protetor solar, resumo do talão de produtor, declaração de renda, contrato de parceria agrícola, entre outros.

Por daiane