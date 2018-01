Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 07, a festa de entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro. A solenidade aconteceu durante almoço na sede da SER Juventude, de Travesseiro, com a presença do prefeito Genésio Hofstetter; presidente da Câmara, Jonas Morari e o presidente da Aslivata, Volnei Kochen, além de vereadores, secretários municipais e dirigentes de clubes.

Durante a solenidade foi entregue o troféu de campeão para a SER Juventude; vice, SER Picada Essig e 3º lugar, Cairu. O troféu da disciplina foi entregue para a SER Juventude. Travesseirense e São João “A” e “B” receberam troféu participação. O troféu de goleador foi entregue para Alex Neitzke (Cairu), Eduardo Fuhr (SER Juventude) e Seco (Travesseirense) e goleiro menos vazado, Lucas de Castro (SER Juventude).

Durante as manifestações das autoridades, Lasiê Delazeri, presidente da Litrafa, destacou o respeito que teve entre os participantes durante o campeonato. Para Volnei Kochen, o objetivo do trabalho da Aslivata é alcançar êxito no esporte.

Jonas Morari disse que o campeonato foi bonito, sem briga e discussão, ao contrário da bocha que teve muitas dúvidas. O futebol deu um exemplo. “O dinheiro público investido neste campeonato foi bem aplicado”, disse Jonas.

Os discursos foram encerrados pelo prefeito Genésio, que disse ser uma alegria participar da história de Travesseiro. “O esporte deu uma demonstração que Travesseiro pode ser diferente. A construção da história precisa ter continuidade e todos precisam ajudar. Se queremos continuar crescendo precisa haver a participação de todos”, observou o prefeito, que ainda fez um comparativo do futebol com a bocha, onde o presidente da Liga de Bocha, Jorge Bettio, se prestou com dignidade para fazer o que fez e colocar a cara para bater.

Por daiane