Agricultura

As tradicionais feiras de peixe vivo de Arroio do Meio reiniciam neste sábado, dia 6. A primeira feira do ano se realiza na propriedade do piscicultor Astor Klaus, em Arroio Grande a partir das 9h, se estendendo até que houver peixes.

Serão ofertados peixes da espécie carpa capim, húngara, prateada cabeça grande e jundiá. No local também haverá serviço de limpeza e os consumidores são orientados a levarem embalagem para o transporte dos peixes.

A feira é uma promoção da família do piscicultor Astor Klaus, da Secretaria Municipal de Agricultura e da Emater/RS-Ascar.

Por daiane