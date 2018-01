Municípios

De forma inédita na cadeia leiteira, a Agroindústria Rancho Bello, com sede em Travesseiro, parou as linhas de produção no mês de janeiro para férias coletivas. Informações iniciais de bastidores davam conta de que a empresa iria retornar às atividades na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro após 30 dias de recesso. Durante o período, o leite coletado para agroindústria teria sido processado por uma empresa parceira.

No entanto, familiares de funcionários declaram de que na quarta-feira, dia 24, os gestores teriam feito acordo para o pagamento da rescisão em três parcelas. Todos receberam o 13º salário e férias. A Administração de Travesseiro disse que só vai se pronunciar oficialmente sobre o assunto após reunião com os diretores, que estava agendada para a semana passada, mas não ocorreu.

A reportagem do AT procurou os empresários e administradores ligados à marca, mas todos afirmaram que não têm mais vínculos com a agroindústria. Em março de 2017 a planta de produção teve as atividades interrompidas durante duas semanas pela 12ª fase da Operação Leite Compen$ado.

O impacto gerado pelas dificuldades da empresa no setor primário ainda não pode ser estimado. Poucos produtores de Travesseiro ainda forneciam leite para a agroindústria. A maior parte da matéria-prima vinha de outras regiões, de acordo com informações da secretaria de Agricultura de Travesseiro.

Por daiane