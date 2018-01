Coluna do Alício

Uma das maravilhas da natureza pouca conhecida da região e de fácil acesso. O Pulador do Rio Guaporé como é chamado, localiza-se na divisa entre os municípios de Itapuca e União da Serra, limites entre o Vale do Taquari e Serra Gaúcha. No local, o rio Guaporé, de uma largura de dez metros, reduz seu leito para um canal de pouco mais de um metro, porém com uma profundidade imensa, resultando num espetáculo de encher os olhos e que pode ser visualizado da ponte e da estrada geral que liga os dois municípios. Itapuca situa-se a cerca de 20 quilômetros de Arvorezinha. O acesso à cidade é asfaltado. Até o pulador são mais 16 quilômetros por estrada não pavimentada. Recomenda-se muito cuidado devido a existência de poços muito profundos. Confira no Facebook do jornal algumas imagens do local.

Por daiane