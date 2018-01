Meio Ambiente

Um ano após o lançamento do programa de limpeza urbana e combate às pragas Nossa Cidade, Meu Lar, a Administração Municipal de Arroio do Meio realiza a terceira etapa de desinsetização de ruas do Centro e bairros na próxima semana, se a estabilidade climática permitir. Para maior efetividade do combate às pragas, o Departamento do Meio Ambiente reforça a importância do apoio da comunidade na desinsetização de suas casas e roçadas de suas propriedades, incluindo as testadas das áreas rurais, o que colabora ainda para ampliar a visibilidade e segurança dos usuários das vias. Na área rural, o programa de combate ao borrachudo é realizado em parceria com a Emater e comunidades, o que reflete no município como um todo.

Entre as ações do programa também estão previstas as roçadas das áreas verdes públicas. Como ocorre anualmente neste período, muitas reclamações e denúncias são feitas por munícipes à prefeitura, em decorrência do descaso de alguns proprietários na manutenção e limpeza de terrenos baldios. De acordo com o artigo 34 do Código de Posturas do Município, Lei 01/67, “os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos”, frisando ainda que “não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo dentro dos limites da cidade”.

Segundo dados do setor de tributação do município, existem mais de dois mil terrenos regularizados e sem edificações, dentre os quais, dezenas em situação de abandono. Diante da situação, a Administração Municipal pede a colaboração da comunidade na manutenção de terrenos baldios e frentes de propriedades rurais, que, em situação de abandono prejudicam a visibilidade das vias e potencializam a proliferação de pragas urbanas. O Poder Público afirma que está se esforçando para manter a limpeza das áreas públicas, considerando que um terço dos servidores está em período de férias, o que exige priorizar alguns serviços emergenciais.

Ações do programa

Nossa Cidade, Meu Lar:

Desinsetização de ruas do Centro e bairros;

Programa de Combate ao Borrachudo – realizado anualmente em parceria com a Emater e comunidades do interior;

Programa de Controle de Natalidade de Animais – com aplicação de hormônios e castração de cães e gatos;

Programa Abrace um Jardim – adoção de áreas verdes;

Jogue Limpo com a sua Rua – realizado em localidades específicas em parceria com os moradores;

Jogue Limpo com Arroio do Meio – Campanha de Descarte Ambientalmente Correto;

Roçadas em áreas verdes públicas;

Por daiane