O prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter, esteve em Porto Alegre na quarta-feira, onde na secretaria de Obras do Estado assinou convênio com o secretário de Obras, Fabiano Pereira, visando a liberação de uma verba no valor de R$ 100 mil do governo do Estado para ser utilizada na implantação da rede de água, que irá beneficiar os moradores das comunidades de Três Saltos Baixo e Linha São João. O projeto tem previsto um custo de investimento no valor de pouco mais de R$127,5 mil, sendo que o valor a mais de R$ 100 mil será contrapartida do município.

Por daiane