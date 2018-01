Geral

O presidente do Lajeadense, Alexandre Sebben, acredita que devido a crise econômica e institucional no país, o futebol do interior terá muitas dificuldades em 2018, pois as empresas estão com receio de investir onde o retorno é incerto. Além disso, os recursos da federação e televisão não chegam aos clubes que disputam a Divisão de Acesso. “A região pode evoluir com o trabalho das categorias de base, aliado ao apoio das universidades, iniciativa privada e poder público. Com isso, em três anos conseguiremos formar jogadores e grupos competitivos. Não só a região, mas o país pode mudar de rumo e de estrutura, com a valorização do esporte enquanto instrumento de inserção social, mas falta atenção dos políticos. E como todos os anos, o Lajedense terá uma equipe competitiva, brigando em boas condições pelo acesso. Buscamos um grupo coeso, com perfil de atletas que querem vencer e aproveitar oportunidades”, revela.

