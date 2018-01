Geral

Para o empresário do setor de serviços, Norberto Roque Dalpian, da Lavanderia Hibisco, 2017 tem a marca da mudança de tendências, onde o gráfico que apresentava um declínio no crescimento da economia como um todo transformou-se num aquecimento gradual da economia. “Não foi nenhuma ‘Brastemp’, é verdade, mas a volta do crescimento, mesmo com baixos índices, gera uma melhor expectativa e isso traz mais investimentos. Essa mudança de expectativa representa uma grande conquista. E o desprendimento da classe empresarial da política é um fator a ser comemorado, pois foi determinante para a mudança dessa tendência. O desafio era justamente esse: não permitir que o “sistema político” atrapalhasse o desenvolvimento econômico. Quer dizer: se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Embora acredito que a Reforma Trabalhista vá ‘ajudar’ a economia em geral, beneficiando a todos: empresários e trabalhadores”.

Para 2018, Dalpian se mostra otimista e diz que o ano tende a ser melhor, com mais investimentos, trazendo mais crescimento para o país. “O Brasil é um país fantástico, empreendedor, com grande potencial natural. O que falta é ORDEM para termos mais PROGRESSO. Eu acredito muito nos Serviços, setor em que atuamos. Além da geração de emprego, é uma atividade que requer treinamento, habilidade, aptidão. Vejo o segmento da prestação de serviços com grande potencial de crescimento, pois estamos bastante atrasados neste setor se comparado aos países do primeiro mundo. Há muita coisa ainda que pode ser feita”.

Por daiane