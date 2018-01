Geral

O empresário do setor imobiliário e de construção civil, João Carlos Hilgert, acredita num pequeno incremento para 2018, em comparação com 2017, que foi um dos anos mais delicados na área. “Ainda dependemos de medidas públicas, como o atendimento do pedido dos pequenos municípios no Ministério das Cidades, para a elevação do limite do financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida de R$ 105 para R$ 140 mil. Na região apenas Lajeado opera com valores mais altos. E também necessitamos de medidas em âmbito local, que podem somar bons resultados, como a regionalização e união do setor para destacar o potencial de Arroio do Meio no Vale do Taquari. Sem esquecer de focar os públicos mais exigentes com qualidade, que podem ser diferencial para atrair investimentos”, dimensiona.

Por daiane