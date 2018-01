Geral

Para o diretor geral João Carlos Scheibler e da diretora administrativa Marines Capoani Scheibler, da Serraff, diante de um cenário de instabilidade política e insegurança em investimentos, percebeu-se no decorrer de 2017 o desequilíbrio e o desarranjo em praticamente todos os setores da economia. “Viveu-se o efeito de uma economia em recessão. Este ano nos (Serraff) deflagrou desafios com situações que já vinham sendo instaurados nos anos precedentes ao atual, como as dificuldades de clientes e parceiros de longo prazo que por motivos diversos sofrem de restrições de capital e mesmo alguns que tiveram de encerrar suas atividades”.

Por conta destes fatores, a Serraff manteve um acompanhamento acirrado junto ao mercado para evitar riscos decorrentes de inadimplência. No lado oposto, para balancear a situação, João e Marines salientam que a empresa teve oportunidades e conquistas decorrentes de esforços da equipe e reconhecimento do mercado, como a expansão do portfólio de produtos e do mercado externo, a consolidação de novas parcerias comerciais e o reconhecimento de empresas renomadas no mercado que buscam a Serraff como potenciais fornecedores. “Este ano reafirmamos a disposição em nos reinventarmos continuamente, aprendermos e acharmos maneiras prudentes, mas não menos estratégicas para agirmos nos nossos modelos de negócios sustentáveis sempre pautados em um Planejamento Estratégico consolidado/consistente”.

Para 2018, os diretores acreditam numa escala de ascensão tímida do cenário econômico, com aumento discreto de crescimento na economia global. “No entanto apostamos em mais um ciclo de crescimento. Todos os esforços e as ações que trabalhamos em 2017 serão, sem dúvida, o caminho que vamos trilhar para impulsionar nosso propósito em 2018. Vamos continuar trabalhando alinhados com nossas crenças e valores, focados nas metas propostas para geração de resultados consistentes, possibilitando oportunidades para as pessoas que trabalham conosco, compram e comercializam nossos produtos”.

Por daiane