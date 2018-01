Geral

O empresário Fábio Júnior Schneider, proprietário da Inoxis Metal, especializada em automações industriais e implementos rodoviários, revela que as perspectivas de seus principais parceiros comerciais está atrelada à previsão dos grandes polos, como da Serra Gaúcha, que projetam uma reação entre 8% a 12%. Isso se deve a retomada de investimentos em plantas industriais e o aumento da produtividade. “Claro, ainda não vai atingir o patamar de 2013. O setor de equipamentos rodoviários depende muito de políticas governamentais, que no momento não inspiram confiança pra investimentos mais contundentes e basicamente sobrevive da produtividade do setor primário. Na indústria, as novas normas de Segurança no Trabalho, estão exigindo a adequação a MR-12 e apenas 3% das empresas estão adequadas, o que indica que há muito chão para evoluir. Além disso, há uma demanda reprimida de muitos empreendimentos que adiaram investimentos por cautela, em decorrência da crise.

Por daiane