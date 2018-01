Geral

Para o empresário e presidente da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC VT), Ito Lanius, o ano de 2017 foi marcado por um forte trabalho institucional em diversas frentes de atuação. A CIC VT, em parceira com o Codevat, entidades e sindicatos promoveu reuniões, debates e até uma audiência com o secretário de Agricultura do RS, Ernani Polo, para tratar principalmente sobre a entrada do leite importado do Uruguai.

A entidade regional também participou e liderou audiências no Dnit em Porto Alegre, além de enviar documentos para o órgão em Brasília, solicitando agilidade na obra de duplicação na BR 386 entre Tabaí e Estrela. “A CIC VT está ajudando na construção de uma proposta de concessão que não prejudique o Vale do Taquari. A entidade admite o pedágio como alternativa, mas defende tarifas não superiores a R$ 6 para veículos leves. Além disso, apoia a instalação da cobrança de pedágio automática. A entidade promoveu reuniões internas para tratar do assunto e trouxe um especialista na área para debater com os empresários e comerciantes”, lembra Lanius.

Avalia que outra bandeira da CIC VT que trouxe saldo positivo em 2017 foi a geração de energia elétrica. “Depois de muita luta, o governo estadual anunciou a liberação de uma hidrelétrica em Muçum e a instalação de outras sete usinas no Vale do Taquari”, aponta.

A Câmara também fez um trabalho voltado ao combate da economia informal, especialmente as feiras ambulantes e apoiou iniciativas para enrijecer as leis para diminuir o mercado informal na região.

Lanius observa que a CIC esteve atenta em questões nacionais. “Tivemos participação importante na construção da nova legislação trabalhista. A nossa manifestação foi favorável à reforma, posicionamento expressado para senadores e deputados da bancada gaúcha. Além disso, promovemos três encontros na região com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira”.

Em âmbito regional a entidade encerra 2017 fortalecida. Esteve diretamente envolvida na criação da Associação Comercial de Colinas e no trabalho para tornar associada a entidade de Cruzeiro do Sul. Com essa adesão, a CIC VT chegou a 20ª filiada.

Para 2018 o dirigente projeta um cenário melhor. “O delicado momento econômico impôs à classe empresarial muitos desafios em 2017. Esperamos que o período de turbulência social, política e econômica esteja se encaminhando para um desfecho melhor e que o ambiente para empreender seja mais favorável. Em 2018, a CIC VT quer continuar reforçando o papel de representante da classe empresarial atuando em favor do desenvolvimento econômico e social de todo o Vale do Taquari. O certo é que a competitividade a nível de negócios será cada vez maior e função da globalização, da rapidez de comunicação e consequentes mudanças”.

Por daiane