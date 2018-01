Obras

As secretarias de Obras e Agricultura de Arroio do Meio comunicam que nos meses de janeiro e fevereiro serão executados apenas serviços prioritários. Os motivos são o período de férias de um terço dos servidores municipais e equipes reduzidas, além da safra de fechamento de mais de 1.300 silos, serviço necessário e urgente nesse período do ano. Nos próximos dias serão realizadas melhorias nas estradas rurais, de acordo com a estabilidade climática, conforme cronograma de prioridades elaborado a partir das condições das estradas.

Por daiane