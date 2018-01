Música

Para os meses de janeiro e fevereiro, a Artte Escola de Dança, de Lajeado, preparou diversos cursos de verão com novos estilos e horários.

Entre as novidades estão os intensivos de danças de salão com sertanejo, forró, ritmos latinos, samba de gafieira e samba no pé. Já para as modalidades fitness, são oferecidas aulas de ritmos mix, fitdance e ballet fit. São danças para todos os gostos, buscando os diversos benefícios que a dança traz: alívio do stress, melhora da memória, coordenação motora, aumento do círculo de amizades, tratamento da depressão, longevidade, entre tantos outros.

Para as turmas infantis, as matrículas já estão abertas para as turmas de ballet clássico (a partir de dois anos de idade), dança infantil, dança de rua, jazz, k-pop, arte circense, entre outros, com início das aulas no dia 1º de fevereiro.

A Artte Escola de Dança, com 23 anos de atividades na região, é conhecida pela seriedade e qualidade de seu trabalho, sendo atualmente a coreógrafa oficial do Baile de Debutantes do CTC, referência ainda no quesito “Dança dos Noivos” e 15 anos da região.

Aos que estão em dúvida do estilo que mais lhe agrada, é possível agendar uma aula experimental e conhecer o trabalho da escola. Mais informações pelo telefone 98129-1977, email dancartte@yahoo.com.br ou ainda pela página da Artte Escola de Dança no facebook.

Por daiane