Obras

A secretaria de Obras de Arroio do Meio trabalhou de forma intensiva essa semana nas Estradas Geral de Arroio Grande e Júlio Schnack, por meio de mutirão de máquinas. As melhorias incluem limpeza de valas, patrolamento e colocação de material ao longo da via, até a divisa com o município de Capitão.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Heck, o serviço estava sendo adiado há semanas em função do tempo seco e excesso de poeira. “Em consideração aos moradores, não trabalhamos nessa estrada movimentada quando está seca, porque gera muita poeira e transtornos para quem vive nas imediações. Após a chuva dos últimos dias, intensificamos os trabalhos concentrando nossa equipe no distrito”, afirma Heck.

Na próxima semana o mutirão de máquinas segue com melhorias nas estradas Geral Arroio Grande via Bicudo e Geral Picada Arroio do Meio via Linha 32, até Forqueta. A secretaria de Obras reforça que os serviços particulares estão suspensos até março, considerando que um terço dos servidores está em período de férias e parte da equipe auxilia a secretaria da Agricultura no fechamento de silos, com grande demanda no primeiro trimestre do ano.

Por daiane