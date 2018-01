Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Arroio do Meio está realizando uma triagem para agilizar os atendimentos da lista de espera aos serviços especializados com psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga. Os serviços são voltados para crianças e adolescentes matriculados nas escolas do Município.

A triagem vem sendo realizada desde o dia 2 de janeiro e segue durante todo o mês de fevereiro, período em que os 83 pacientes em atendimento periódico semanal e quinzenal estão em férias. Somando a procura pelas três profissionais especializadas, 130 crianças e adolescentes esperam pelo atendimento, com destaque para a psicóloga, com 57 a serem atendidos. “Estamos chamando para um primeiro contato, inicialmente com os pais e quando necessário com as crianças, para as profissionais avaliarem a necessidade do atendimento”, explica a secretária Mara Betina Forneck. “Em alguns casos, as famílias recebem orientação de como proceder, ou é feita a indicação para outro serviço”, esclarece.

Os pacientes são encaminhados pelas escolas, por meio de solicitação da instituição, dos pais ou de algum profissional que realize atendimentos com os mesmos. Em alguns casos, o encaminhamento também se dá por meio do Conselho Tutelar. Cada profissional atende 20 horas semanais na secretaria de Educação e Cultura, localizada na Rua Dr. João Carlos Machado, nº 1000.

Por daiane