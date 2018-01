Geral

As idas e vindas ao trabalho da cozinheira Iveni Rother, ficaram mais tranquilas desde dezembro, quando foi concluída a parada de ônibus na ERS 130, próximo do trevo de acesso ao bairro Aimoré, Arroio do Meio, onde mora. Usuária de transporte público, a cozinheira se desloca diariamente ao seu emprego no Centro e conta que passou por situações difíceis em dias de chuva por não ter abrigo de ônibus no local. “Agora está uma maravilha, temos onde sentar e nos abrigar até que o ônibus vem”, comemora.

Além desta parada nova construída, atendendo pedidos de moradores, outras estão passando por reformas, limpeza e melhorias. De acordo com o coordenador do Departamento de Serviços Urbanos, Airton Schmitt, todas as paradas ao longo da ERS 130 receberam reparos como troca de telhados e acentos, pintura e piso, além de limpeza, roçadas e melhorias no entorno. “As melhorias visam ampliar a segurança e o conforto dos usuários de transporte público”, afirma Schmitt.

O trabalho, além dos bairros, também vem sendo realizado no interior, por meio das subprefeituras. Em Arroio Grande, além das paradas de ônibus, foram executadas limpeza e pintura das pontes, melhorando a visibilidade dos motoristas e aspecto delas.

Por daiane