Coluna do Alício

Nossas andanças dessa semana chegam ao interior do município de Putinga. O distrito de Xarqueada, escrita assim mesmo, com “X”, se destaca por belezas naturais como uma queda d’água que pode ser acessada por quem transita pela estrada geral que liga a localidade com a ERS-332, antes do trevo de acesso à Ilópolis, ou então, saindo da cidade em direção à sede do distrito. Mata nativa, águas rasas e límpidas compõem um cenário que pode ser visitado em qualquer época do ano.

Por daiane