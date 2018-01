Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, esteve reunida no começo da noite de segunda-feira, dia 08, com os representantes das equipes inscritas para a disputa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2018. A reunião foi realizada na sede da SER Livres, em Bela Vista, com a coordenação do presidente Nugo Weizenmann. O encontro foi acompanhado pelo prefeito Klaus Schnack, que confirmou a intenção da Administração Municipal custear as despesas de arbitragem da primeira fase do campeonato.

Fórmula de disputa

Seis equipes confirmaram presença no certame através da entrega das fichas de inscrição de seus atletas. O certame será disputado nas categorias de aspirantes e titulares com a participação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa e o Forquetense. O início acontece no dia 18 de fevereiro.

Durante a reunião foi definida a fórmula de disputa do certame. Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno único, onde cada equipe realiza três partidas em seu gramado. Para fechar este ciclo será repetida a primeira rodada no final do turno com inversão do mando de campo. No final desta fase seguem no campeonato os quatro melhores classificados em cada categoria.

Primeira rodada

A reunião de segunda-feira também definiu a tabela de jogos da primeira fase. Na primeira rodada jogam em São Caetano, Sete x Esperança; em Linha 32, Cruzeiro x Forquetense e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Rui Barbosa. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas com arbitragem da ARA de Lajeado. Em cada partida, tanto dos aspirantes quanto dos titulares, será escolhido o craque que vai receber um troféu como reconhecimento.

Lançamento

O presidente Nugo Weizenmann comunicou que na noite do dia 16 de fevereiro, acontece o lançamento oficial da competição que será denominada de 8ª Copa Sicredi. O cerimonial, acompanhado de jantar, será no Restaurante Bom Gosto, na Barra do Forqueta.

Decisão em reunião anterior realizada pela Lafa com os clubes definiu pela formação de duas seleções de 24 atletas, sendo que cada clube poderá usar quatro atletas de cada seleção em sua relação de inscritos. A medida foi tomada para uma maior distribuição de atletas e equilíbrio do torneio.

Comissões técnicas

Nos meios esportivos vinha sendo grande a movimentação de dirigentes de clubes para definir as suas comissões técnicas e a lista de atletas de suas equipes. Para o comando técnico na categoria de titulares, o Sete acertou com o popular Pantera que em 2017 se sagrou campeão pelo Palmense. O Rui Barbosa contratou o lajeadense Ademir Ajardo para dirigir sua equipe. No último campeonato Ajardo era auxiliar de Pantera no Palmense. No Forquetense acontece o retorno de Albano Stein, afastado da função de treinador há vários anos. O Cruzeiro de Linha 32 acertou com Dirceu Schneider que vinha atuando na comissão técnica do Amigos. O Esperança de Rui Barbosa inova com Marcos Mallmann (Marcão) que tem em seu currículo título de campeão como jogador do Esperança. O Amigos de Picada Arroio do Meio continua com Vilson Majolo que dirigiu a equipe em 2017.

Por daiane