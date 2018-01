Municípios

Os descendentes da Família Kreutz realizaram encontro no domingo, dia 21, em Linha Cairu, Travesseiro. Este foi 11º encontro da família que tem as suas origens na cidade de Binsfeld/Alemanha, de onde veio o primeiro imigrante, Nikolaus Kreutz, em 1872.

A festa de domingo teve celebração religiosa, relato histórico, pronunciamento do prefeito Genésio Hofstetter, almoço, distribuição e sorteio de brindes e baile. O evento, marcado pela confraternização, se caracterizou pela diversão do público presente. O próximo encontro será realizado na comunidade de Arroio Grande, Arroio do Meio, possivelmente no segundo semestre de 2019.

Por daiane