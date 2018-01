Futebol Amador

O Campeonato Intercamping de Minifutebol de Marques de Souza terá continuidade sábado, dia 06, com a realização dos jogos da 6ª rodada no Camping do Germano. O certame, que tem a participação de 24 equipes divididas em quatro chaves, é organizado pela Aemaso com apoio do STR Supermercado Lajeado e Sicredi.

A rodada apresenta Medin Ar-Condicionado/OQIOQI x Camping do Germano, Regra3/Gaúcha Restaurante x Baile de Munique, Boteco do Jair/Tiafirma x Sobras, Maravilha/Passeios na Colonia x Wasserstatd, Cruzeirinho/Retromac x MQG/Brasrede/Bruxellas Esportes, Meninos do Vasco x Os Penetras e Laranja Mecânica x Arranca Toko. Os jogos iniciam às 13 horas. O atleta Augusto Morscbacher (Illuminati´s) está suspenso por uma partida.

Classificação: Chave A - Tiafirma 7p, MQG 6p, Sombras 4p, Parceiros, Cruzeirinho e Sombras com zero ponto. Chave B - Meninos do Vasco 6p, Os Penetras 5p, Baile de Munique 3p, Separados United e Regra3 com 2p e Meia Boca Jr com zero ponto. Chave C - Marvados 7p, Bohemios e Illuminati´s 6p, Oque Importa 3p, Camping do Germano 1p e Galera da Garrafa com zero ponto. Chave D - São Jorge e Wasserstadt 6p, Maravilha 4p, Laranja Mecânica, Arranca Toko e Esperança 1 ponto.

Por daiane