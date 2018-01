Bocha

A Comissão Organizadora do Campeonato Integração de Bocha Noturno, composta por Jorge Bettio (Travesseiro), João Jung (Marques de Souza), Jair Fachini (Capitão) e Michel Camini (Nova Bréscia), responsável pela organização do torneio que tem a participação de equipes de Travesseiro, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Marques de Souza e Encantado, esteve reunida na noite de quarta-feira no Restaurante Avenida’s, em Travesseiro, para acertar os detalhes para a realização da competição, que vai para sua quarta edição, com o patrocínio do Sicredi.

Entre as exigências para participar está a composição das equipes que devem ser formadas por atletas que residem, trabalham ou têm título de eleitor no município de origem da equipe. Dentro da cancha, os jogadores devem estar vestidos com camisetas e usar calçado fechado próprio para bocha.

Ficou acertado que este ano será acrescentada uma equipe de Forquetinha e uma equipe do bairro Imigrante, de Lajeado. O prazo para a confirmação das equipes se encerra dia 9 de fevereiro, durante solenidade de lançamento do campeonato, marcada para sede do Travesseirense. Neste encontro, que terá sorteio de chaves e jogos, as equipes devem fazer o pagamento do valor da inscrição que será de R$ 500 e o depósito da caução de R$ 2 mil.

Durante a reunião confirmaram presença o Travesseirense, Bar da Ivete, Bar Zanotelli de Marinheira, Brasil, Cruzeiro e Picada Flor, de Marques de Souza, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Encantado, Com. Evangélica de Forquetinha e bairro Imigrante de Lajeado. A data de início será o dia 16 de fevereiro, sendo que cada partida será disputada com três jogos de trios. Cada equipe poderá inscrever 20 atletas e os jogos acontecem sempre nas sextas-feiras à noite.

Por daiane